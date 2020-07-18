كورونا في المغرب العربي.. ارتفاع إجمالي إصابات الجزائر إلى 21948 مصابا

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، إلى 14.172.526، فيما وصل إجمالي الوفيات 598.368، بينما بلغت حالات الشفاء منه 8.417.057 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا"

وأعلنت الجزائر، تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابة بكورونا المستجد منذ بدء ظهور المرض بالبلاد في فبراير الماضي، وذلك بتسجيلها 593 حالة إصابة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء، جمال فورار، أمس الجمعة، إن عدد المصابين ارتفع إلى 21948 مصابا موزعة عبر 48 ولاية، و1057 حالات وفاة موزعة عبر 40 ولاية.

وأوضح فورار، في مؤتمر صحفي يومي، أنه تم تسجيل 593 حالة إصابة جديدة، موزعة عبر 37 ولاية و5 حالات وفاة، وأضاف المتحدث الجزائري، إلى أن أغلب الوفيات من كبار السن، مشيرا إلى وجود 62 مريضا بالعناية المركزة.

وتابع فورار قائلا، إن 323 حالة جديدة تماثلت للشفاء ليرتفع العدد الإجمالي للمرضى الذين غادروا المستشفيات إلى 15430 شخصا.

الجزائر: 40 وفاة و2600 إصابة بالوباء في صفوف السلك الطبي

وكشف "فورار"، عن ارتفاع عدد الوفيات وسط عمال ومهنيي قطاع الصحة في البلاد إلى 40 حالة فضلا عن 2600 إصابة منذ بداية تفشي الوباء، موضحا أنه "في ظرف أسبوع واحد فقط فقدنا 10 عمال وسجلنا 900 إصابة وسط صفوف عمال السلك الطبي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

واعتبر المتحدث الجزائري، هذه الإحصائيات "مرتفعة جدا وتتطلب دق ناقوس الخطر للبحث في الأسباب"، مؤكدا أن "العاملين في قطاع الصحة تعبوا كثيرا لا سيما أنهم يزاولون مهامهم منذ خمسة أشهر دون انقطاع ما أثر عليهم نفسيا وجسديا بشكل كبير وهذا يجعلهم في وقت ما عرضة للتراخي والاستسلام حيث تكون الكارثة".

وكانت منظمة الصحة العالمية، ذكرت في وقت سابق، أن نحو 10 آلاف شخص من العاملين في القطاع الصحي، في 40 دولة إفريقية، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، أمس الجمعة.

وأكثر من نصف العاملين المصابين في جنوب إفريقيا، التي تشهد نحو نصف حالات الإصابة المؤكدة في القارة الإفريقية، فيما تعاني المستشفيات لاستيعاب المرضى.

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من الوباء في تونس إلى 1095

وفي تونس، أعلنت السلطات، أمس الجمعة، تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1336.

وقالت وزارة الصحة التونسية في بيان، إنه تم في الساعات الـ24 الأخيرة إجراء 971 تحليلا مخبريا أسفرت عن تسجيل 16 تحليلا إيجابيا من بينهم 9 حالات إصابة جديدة 4 منها إصابات محلية "مخالطين لحالات مؤكدة تم تسجيلها سابقا" و5 حالات وافدة و7 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وأشارت الوزارة التونسية، إلى أنه وقع التكفل بـ3 حالات من بين الإصابات الجديدة في المستشفى، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 1095 مقابل 50 حالة وفاة و191 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

موريتانيا: إجمالي إصابات المؤكدة بكورونا في البلاد بلغت 5710

وفي موريتانيا، أعلن مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف مساء أمس الجمعة تسجيل 160 حالة شفاء، ووفاة واحدة، و51 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الموريتانية.

وأكد الزحاف، أنه تم التوصل لهذه النتيجة بعد إجراء 671 فحصا من بينها 118 فحصا للمتابعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 5710 حالات، منها 3153 حالة شفاء، و151 وفاة.

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المغرب إلى 14360

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 181 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورنا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 16726 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسيمة "كونا".

وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة هند الزين في إيجاز صحفي يومي حول مستجدات انتشار الوباء، أن معظم الحالات المكتشفة في الأيام الأخيرة لا تظهر عليها أعراض مرضية، داعية السكان إلى اتخاذ وسائل الحيطة والحذر من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية لاسيما ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وذكرت "الزين"، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 264 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، في مقابل تعافي 395 مصابا ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 14360 شخصا.

وأضافت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية- حول الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات- أن عددها بلغ 2102 حالة بينها 34 حالة ترقد في أقسام العناية المركزة.

وفي بيان له، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أمس الجمعة، تسجيل 52 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات إلى 1704 حالات.

وأضاف المركز الليبي، أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة و380 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط" نقلا عن "بوابة أفريقيا".