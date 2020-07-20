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اتحاد الكرة يطالب الكاف بتوحيد نظام الكونفيدرالية ودوري الأبطال

كتب:

إبراهيم منصور
06:52 م | الإثنين 20 يوليو 2020
عمرو الجنايني

عمرو الجنايني

أرسل اتحاد الكرة، خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يطالب فيه بمعاملة بطولة الكونفيدرالية مثل بطولة الأبطال في أي قرار يتعلق بنظام إقامة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.

وتضمن خطاب الاتحاد المصري لكرة القدم، أيضا، أنه في حالة إصرار الكاف على إقامة الدور قبل النهائي للكونفيدرالية من مباراة واحدة، فلابد من إقامتها في بلد محايد، تحقيقا للعدالة وعدم تمييز أحد الطرفين على حساب الآخر.

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