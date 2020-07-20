عدم قبول طعن يطالب بوقف انتخابات مجلس الشيوخ

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الإثنين، بعدم قبول الطعن المقام من خالد أبو طه، المحامي، والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، لرفعه بعد الميعاد.

واستند الطعن الذي حمل رقم 53494 لسنة 66 قضائية، إلى الحكم الصادر مؤخراً من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بشأن تأييد قرار تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة أطباء الأسنان، استناداً إلى قرار الحكومة بمنع التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المحامي في طعنه، إنه بتاريخ 4 يوليو 2020 صدر القرار رقم 34 و33 لسنة 2020 بشان انتخابات مجلس الشيوخ، وهو ما يتعارض مع حالة القوة القاهرة التي اجتاحت العالم، ودعت منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان أن فيروس كورونا المستجد (19 covid) يعد جائحة، وفي سبيل اتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة وحفاظا على صحة المواطنين.

وتابع المحامي، أن انتشار فيروس كورونا دفع رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار رقم 606 لسنة 2020، بتعليق - مؤقت - جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

وأضاف المحامي، أن الحياة الإنسانية هي أغلى ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولى مقاصد الشريعة الإسلامية، وسابقا على حفظ الدين، بغير حياة الإنسان لا تقوم الدنيا.