أول صور من الجلسة التاريخية للبرلمان للموافقة علي إرسال قوات للخارج

تنشر "الوطن" الصور الخاصة بالجلسة التاريخية، التي عقدها البرلمان اليوم، ووافق خلالها على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وشهدت الجلسة، حضور مكثف جدا من النواب، وصل عددهم لنحو 510 من اعضاء المجلس، وافقوا خلالها بإجماع الأراء علي قرار المجلس، وحضر الجلسة من الحكومة وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وتم استعراض خلالها مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة السيد رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.