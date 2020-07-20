البرلمان يوافق على ميثاق الدول العربية والأفريقية‎ المطلة على البحر الأحمر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 181 لسنه 2020 بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

ووقع على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والافريقية المطلة علي البحر الأحمر وخليج عدن، وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اليمنية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، المملكة الاردنية الهاشمية، دوله أرتيريا، جمهورية جيبوتي في مدينة الرياض بتاريخ 6 يناير 2020.

ووفقا للميثاق يضم المجلس في عضويته الدول العربية والافريقية المُطلة علي البحر الأحمر وخليج عدن التي تُصدق علي الميثاق ويهدف المجلس إلي رفع مستوي التعاون والتفاعم وتنسيق المواقف السياسية، توثيق التعاون الأمني، تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.