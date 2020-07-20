نائب محافظ الدقهلية يشكل لجنة لمراجعة العقارات بنطاق غرب المنصورة

قرر هيثم الشيخ، نائب محافظة الدقهلية، تشكيل لجنة لمراجعة العقارات بنطاق غرب المنصورة، واتخاذ الاجراءات التأمينية اللازمة، للحفاظ على العقارات المجاورة للمنشآت المخالفة، وإعادة فحص التقارير الفنية الخاصة بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص، والجاري تنفيذها، لمعاينتها على الطبيعة، لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الأعمال، وذلك بحضور منال الغندور السكرتير المساعد، وأعضاء اللجنة من إدارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية، والتنظيم، وأساتذة كلية الهندسة، ونقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا.

وطالب الشيخ، أن يتم عرض تقارير اللجنة على أساتذة كلية الهندسة، أعضاء لجنة المراجعة، لاتخاذ وتقرير ما يلزم من إجراءات، حالة ثبوت خطورة داهمة على العقارات المجاورة لها، وعلى خطوط المرافق، مع وضع طريقة ملائمه لتأمينها.

وقال نائب محافظ الدقهلية، إنه فى حاله ثبوت ما يخالف الترخيص بالعقار الجارى تنفيذه يتم على الفور إيقاف أعمال الرخصة ويقوم رئيس الوحدة المحلية المختصة بأخذ الإقرارات اللازمة على صاحبة بعدم السير فى استكمال أعمال البناء والمتابعة الجادة مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها

وأكد نائب المحافظ، انه تم البدء فى إرسال كافة التقارير التى تم الانتهاء منها لمراجعتها لجهاز التفتيش الفنى تمهيدا لاعتمادها، مشيرا إلي أن نسبة الانتهاء من أعمال اللجنة لمراجعة العقارات بنطاق المحافظة بلغت 100%.

واستعرض الاجتماع، التقارير الفنية لعدد من العقارات تم معاينتها على الطبيعة من قبل اللجنة فى نطاق أحياء غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا.