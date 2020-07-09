إحالة مسؤولي لجنة مراجعة تراخيص العقارات بغرب المنصورة للتحقيق

قرر هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، ورئيس لجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص، اليوم، إحالة مسؤولي وأعضاء لجنه الحصر بحي غرب المنصورة للتحقيق بالشؤون القانونية، لعدم الالتزام بالمواعيد وعدم دقه البيانات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة، بحضور اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام، واللواء محمد جويلي نائب مدير أمن الدقهلية، وأعضاء اللجنة من إدارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية، والتنظيم، وأساتذة كلية الهندسة، ونقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا.

وقال هيثم الشيخ، إن اللجنة تهدف إلى إعطاء فرصة باستكمال أعمال البناء للعقارات التى تستوفي كافة الشروط التى تضمنها الترخيص الصادر لها، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية واشتراطات الارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، وذلك بهدف السماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها.

وأضاف نائب المحافظ أنه لا يمكن مطلقًا السماح بأي نوع من أنواع المخالفات،مشيرًا إلى تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصًا على حقوق الدولة والمواطنين.

وتقرر خلال الاجتماع قيام رؤساء الأحياء والمراكز المعنية باستكمال أعمال المراجعة للعقارات التى تم حصرها وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، إضافة إلى استكمال أعمال الحصر بنطاق الوحدات المحلية.

وأكد اللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام، ضرورة التزام اللجنة بفحص العقارات التى صدر لها تراخيص سابقة، وأيضا أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليًا بموجب تراخيص سابقة قبل صدور قرار وزارة التنمية المحلية.