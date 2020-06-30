لجنة مراجعة العقارات تتفقد 4 مواقع بالمنصورة

قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن لجنة المتابعة والإشراف الميداني على أعمال مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجاري تنفيذها لبحث مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الأعمال، تفقدت اليوم عددًا من العقارات بنطاق مركز المنصورة.

حضر الجولة كل من اللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد جويلي نائب مدير أمن الدقهلية، وسوسن يوسف رئيس مركز المنصورة، وأعضاء اللجنة من إدارات التخطيط العمراني والشؤون الهندسية، والتنظيم، وأساتذة كلية الهندسة، وممثلًا عن نقابة المهندسين.

وأضاف "الشيخ" في تصريح صحفي، أن الجولة شملت 4 مواقع بمناطق حوض "بن زيد"، وحوض "لوساتو" فى مقابل الطريق الدائري بالمنصورة، مشيرًا إلى أن قرار المحافظ بتشكيل هذه اللجنة استهدف مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها، والصادر لها تراخيص سابقة على قرار وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن، وذلك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، بهدف السماح لها باستكمال أعمال البناء أو توصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها.

وأشار نائب المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التدعيم والترميم بالمحافظة، وأن اللجنة في اجتماع سابق لها قررت السماح باستكمال الأعمال الإنشائية للعقارات التي بدأت في أعمال الحفر بموجب التراخيص حفاظًا علي الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة.

وذكر أن قرار تشكيل اللجنة يشمل العقارات بنطاق مدن طلخا وحي شرق وحي غرب المنصورة، وبعض المناطق التي تتبع إداريًا الوحدة المحلية لمركز المنصورة.

وأكد أن حصر العقارات يتم وفقًا لنموذج موحد تم تصميمه بالتعاون فيما بين أساتذة كلية الهندسة أعضاء اللجنة وإدارة التخطيط العمرانى والشؤون الهندسية بالمحافظة، وتتضمن أعمال اللجنة الفحص للعقارات التي صدر لها تراخيص سابقة، وجارى تنفيذها فقط، وأيضا أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليًا بموجب تراخيص سابقة قبل صدور قرار وزارة التنمية المحلية.