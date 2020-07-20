النواب يحيل 65 تقريرا للجنة الاقتراحات إلى الحكومة

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في الجلسة المسائية، اليوم، إلى الحكومة، 65 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى تتضمن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن عدد من المشكلات في مختلف المحافظات، لاتخاذ اللازم بشأنها.

وشملت التقارير تطوير إستاد طلخا الرياضي محافظة الدقهلية، وعمل حمام سباحة في مركز شباب أبو كبير محافظة الشرقية، واستكمال إنشاء مراكز الشباب على مستوى محافظة مطروح وبشأن إعادة إنشاء مركز شباب الغنيمي مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وإنشاء مركز شباب في قرية الكلاليين مركز قوص محافظة قنا وبشأن تزويد كلًا من مراكز شباب (بني حدير – أبوصير/أطواب) مركز الواسطى/محافظة بني سويف بالأدوات الرياضية اللازمة.

وتضمنت التقارير توفير اعتماد مالي إضافي لنادي الوليدية الرياضي – محافظة أسيوط وإنشاء نزل شباب بمدينة طما في موقع نادي جنة الأطفال التابع لوزارة الشباب والرياضة ودعم مراكز الشباب بالمدينة وقرى كوم العرب/ مشطا بالأدوات والأجهزة مركز طما/محافظة سوهاج وإنشاء مركز شباب بقرية الفراسية مركز ساقلته محافظة سوهاج.