عاجل.. البرلمان يعقد جلسة سرية بعد نصف ساعة: غلق الموبايل و"ممنوع الخروج"

أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عقد جلسة سرية بعد نصف ساعة لمناقشة موضوع مهم، مطالبًا بإخلاء القاعة من كل الحاضرين دون النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام.

وشدد عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على مغادرة الصحفيين والعاملين بالتلفيزيون والمصورين، على أن يتولى الأمين العام الإشراف وحده على الجلسة، منبهًا على عدم إفشاء النواب الحاضرين بالجلسة أي تفاصيل خاصة بها.

وختم "عبدالعال"، حديثه قائلًا: "على الأعضاء إغلاق التليفون المحمول وغلق أبواب القاعة وعدم السماح بالخروج منها خلال انعقادها".