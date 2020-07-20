النيابة تصرح بدفن جثمان غريق بلطيم وسيارة إسعاف تنقله لمسقط رأسه

انتهت، قبل قليل، إجراءات دفن جثمان نور الدين سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة، والذي عُثر على جثمانه بعد 11 يومًا من الغرق بشواطئ مدينة مصيف بلطيم في كفر الشيخ.

ونُقل جثمان "نور الدين" بسيارة إسعاف لدفنه بمقابر أسرته، بقرية الرغامة التابعة لمركز الرياض.

وطلب أهالى الغريق بإجراء تحليل له ولوالده للتأكد من جثمانه، وذلك لتحلل الجثة وعدم ظهور أي ملامح لها، بعدما عُثر عليها بين الصخور الأسمنتية في شاطئ الفيروز، وأمرت النيابة بدفن الجثمان عقب إيداعها بمشرحة مستشفي البرلس المركزي.

وعثر الغواصون على جثمان الغريق مساء اليوم الاثنين، بعد محاولات من البحث استمرت 11 يومًا، وسط تواجد العشرات من أهل قريته.