عاجل.. العثور على جثمان غريق بلطيم

عثر الغواصون المتطوعون، على جثمان نور الدين سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة، والذي غرق يوم الجمعة قبل الماضية بشاطئ الأمل في مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

وقال أحد أقارب "كلش"، إنه جرى العثور على جثمان غريق بلطيم، بين الصخور الاسمنيتة، بعد 11 يومًا من البحث، واستمرار تمشيط الشواطئ والبحث بين الصخور.

فيما تواجد العشرات من أهالي المحافظة وسط ذويه على الشواطئ، تضامنًا معهم، معبرين عن حزنهم.

وقام الغواصون لليوم الـ11 على التوالي، بتمشيط الشواطئ وبين الصخور، لكن ارتفاع الأمواج يمنعهم من البحث داخل الصخور والحواجز الأسمنتية.