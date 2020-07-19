على مدار 10 أيام.. غطاسون يمسحون الشواطئ بحثا عن جثمان غريق بلطيم

تستمر محاولات البحث عن جثمان نور الدين سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة الذي غرق في مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، الجمعة قبل الماضية، حيث يقوم الغواصون لليوم العاشر على التوالي، بتمشيط الشواطئ، لكن ارتفاع الأمواج يمنعهم فيبعض الأوقات من البحث داخل الصخور والحواجز الأسمنتية.

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، في بيان لها، أنها وجميع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها للعثور علي الجثمان، وذلك على مدار اليوم لحين استخراجها، وذلك من خلال الاستعانة بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصي.

ووجه المحافظ الشكر لكل المتطوعين من أبناء محافظة كفرالشيخ والغواصين من أبناء المحافظات الأخرى، الذين اشتركوا في البحث عن الجثمان.