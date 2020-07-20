وكيل "النواب": 100 مليون مصري مستعدون للدفاع عن أمن بلدهم

قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم كانت تاريخية بمعنى الكلمة، إذ أنها عبرت عن إرادة قوية للشعب المصري عن طريق ممثليه، حيث دعا رئيس المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها عدد كبير من أعضاء المجلس، كانت الجلسة لُحمة وطنية واحدة تمثل إرادة الشعب الحقيقية.

وأضاف "الشريف" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المنعطف التاريخي الذي يمر به المنطقة في ليبيا وتطوراتها وتدخلاتها وسعي بعض الدول بجلب الإرهابيين الأجانب إلى الدولة الشقيقة ليبيا يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي العربي والمصري والليبي.

وأوضح أننا أمام خطر داهم وشيك يهدد أمن المنطقة ومن هنا جاءت دعوة رئيس البرلمان طبقا للدستور واللائحة التنفيذية للمجلس واستجابة لما طلبه مجلس الدفاع الوطني والدعوة التي وجهها مجلس النواب الليبي، الممثل الشرعي الوحيد المنتخب في ليبيا، ودعوة أعيان القبائل، وطلبوا هذا الأمر واستجاب الرئيس السيسي، ولأننا دولة لها مؤسساتها كان هناك إجراء دستوري اتبع.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن الجيش المصري يحمي ولا يعتدي، لذلك نواب الشعب أعلنوا بكل قوة وصراحة دعمهم الكامل للقوات المسلحة، "100 مليون مواطن مصري مستعدين للدفاع عن أمن مصر".