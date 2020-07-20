بسبب كورونا في أمريكا.. أسعار الذهب تصل إلى أعلى نقطة في مصر

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى نقطة محلية شهدتها مصر على مدار تاريخ بيع المشغولات الذهبية، حيث وصل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا محليًا، وصل إلى 808 جنيهات، بفرق سعر حوالي 6 جنيهات عن معاملات صباح اليوم.

وفسر إيهاب واصف نائب الغرفة التجارية للمشغولات التجارية والمجوهرات، أن سبب هذا الارتفاع التاريخي هو ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ما سرع من وتيرة ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات المالية بالبورصات العالمية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، التي شهدت استقرار، مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 919 و921 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 804 و808 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 689 و691 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و448 جنيهًا.