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إيهاب الطماوي: السيسي له حرية اختيار زمان ومكان إرسال جنود خارج الحدود

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محمود البدوي
10:32 م | الإثنين 20 يوليو 2020
النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر دولة قانون، ودولة مؤسسات، والرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في خطابه الأخير على أن الجيش المصري، لن يتخذ أي خطوة دون تفويض من البرلمان، مؤكدًا أن القوات المسلحة، دائما ما تحظى بحب وتأييد الشعب المصري.

وأضاف "الطماوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الموافقة في الجلسة السرية اليوم لتفويض القوات المسلحة، بإرسال جنود خارج الحدود لحماية أمنها القومي، وفقا للدستور تعطي السلطة التقديرية للقوات المسلحة لمواجهة التهديدات.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لديه التقديرات والحرية في اتخاذ القرارات التفصيلية سواء الزمان أو المكان.

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