أديب: أردوغان يتعامل مع ليبيا بمنطق "فيها لا أخفيها"

قال الكاتب الصحفي عماد أديب، إن تركيا تدفع ما يتراوح ما بين 50 مليار إلى 70 مليار دولار سنويًا كفاتورة للطاقة، حيث يستورد 96% من الطاقة المستخدمة في بلده.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on": "هو يتعامل بمنطق فيها لا أخفيها، ويسعى إلى التفاوض، وفرض مطالبه، منها الحصول على حصة من النفط، وهو يتعامل أيضًا بعقلية المقاول والتاجر".

وتابع أنه يعتقد أنه إذا حصل على جزء من خط سرت-الجفرة، فإنه سيستطيع التفاوض إذا ما صدر قرار دولي بوقف إطلاق النار، ومن ثم فإنه دفع بـ15 ألف مرتزق سوري وتونسي بالإضافة إلى خبراء معارك أتراك.

وأردف أنه سيحاول إحداث ضربات ذات أثر لكنه لن يستطيع تحقيق انتصار فعلي في معارك سرت-الجفرة، حيث أن المرتزقة تحارب على أرض غريبة، ولا عقيدة لديهم: "أشك إذا كان يوجد مقاتل واحد منهم يريد الاستشهاد في سبيل حكومة الوفاق الحرامية، والواحد منهم يحصل على ما يتراوح ما بين 300 دولار إلى 800 دولار".

وواصل: "عدد الوحدات البحرية المصرية أكبر 9 مرات من الوحدات البحرية التركية، كما أن القوات المصرية مجهزة بشكل أفضل، والمناورة العسكرية حسم 2020 واضح من خلالها أن مصر تريد إيصال رسالة لتركيا مفادها أنها تريد خوض الحرب ضدها في ليبيا، وهو ما اتضح في البيان العسكري مثل إبرار وتدمير قوات مرتزقة، وكأن مصر تقول لتركيا إنها تتدرب على عملية نوعية لضرب المرتزقة الموجودين في الصحراء الغربية، ولن نخوض حربًا نظامية، لكنها حرب عصابات".