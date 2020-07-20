نواب لـ"الوطن": الجلسة السرية تبحث تفويض السيسي لإرسال قوات إلى ليبيا

يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعد دقائق، جلسة برلمانية سرية، لمناقشة أمر هام، بحسب وصف رئيس البرلمان، خلال الجلسة البرلمانية الصباحية التي عُقدت اليوم.

وأكّد عدد من النواب، لـ"الوطن"، أنَّ الجلسة السرية ستشهد طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتفويض بدخول الأراضي الليبية بناءً على طلب البرلمان الليبي ومشايخ القبائل الليبية.

وتنص المادة 152 من الدستور على: "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".