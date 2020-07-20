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تقرأ غدا.. "السيسي وترامب" يتوافقان على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

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الوطن
08:23 م | الإثنين 20 يوليو 2020
تقرأ غدا.. "السيسي وترامب" يتوافقان على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الثلاثاء، تفاصيل المباحثات الهاتفية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حول آخر مستجدات أزمة ليبيا، وكذلك حتمية الاتفاق حول سد النهضة.

كما تقرأ في عدد الغد:الثانوية العامة تودع "موسم كورونا" بـ"الجبر والهندسة الفراغية"اليوم.. انتهاء فترة تلقي طعون انتخابات "الشيوخ"وزير قطاع الأعمال: طرح السيارات الكهربائية نهاية 2021

وفي الشأن الرياضي تقرأ، الزمالك ينتظر وصول "المغاربة".. و"عنتر" يطالب بحسم مصيره.. و"كارتيرون" يعدد مكاسب الفوز على سموحة ودياً.

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