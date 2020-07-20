لماذا تنهار لبنان اقتصاديًا؟.. خبير يجيب

علق البروفيسور جاسم عجاقة، الخبير الاقتصادي اللبناني، على الأزمة الاقتصادية في لبنان، قائلا إن ما يحدث في لبنان أزمة سياسية بحتة، إذ أن هناك فساد مستشري في البلاد منذ عقود في الاقتصاد ما أنتج هيكلية للاستيراد ولا يوجد قطاع قطاع زراعي أو صناعي استطاع أن يكفي احتياجات لبنان، ما أدى للاعتماد على الاستيراد من الخارج بكثافة.

وأضاف "عجاقة" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الولايات المتحدة حذرت المصارف اللبنانية من خطر استخدام الدولارات لخرق العقوبات على سوريا ما أدى لجفاف الدولار في لبنان وبما إن البلاد تعتمد على الاستيراد أصبح هناك أزمة في كل شيء، كما أن الدولة أعلنت تعثرها عن دفع مستحقات شهر مارس الماضي.

وأشار إلى أن هناك انقسام سياسي كبير حول المفاوضات مع صندوق النقد، والذي يطلب من لبنان بالقيام بإصلاحات جدية وقوية خاصة على قطاع الكهرباء والاتصالات والجمارك ومحاربة الفساد، كما يطلب مطالب في الظاهر مطالب اقتصادية ولكن في الجوهر تبعد أبعاد سياسية مثل ضبط الحدود مع سوريا وهو مطلب يعمل على انقسام لبنان.