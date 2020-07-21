تعرف على 14 خدمة إلكترونية جديدة تقدمها وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل عن إتاحة 14 خدمة إلكترونية متعلقة بالشهر العقاري، خلال الفترة القادمة، من خلال موقع "بوابة مصر الرقمية".

وتستعرض "الوطن" الخدمات الإلكترونية الجديدة من الشهر العقاري والتي تقوم بها وزارة العدل.

موعد تفعيل الخدمات الإلكترونية الجديدة

يبدأ تفعيل الخدمات الإلكترونية الـ 14 الجديدة في أول أغسطس القادم، من خلال موقع "بوابة مصر الرقمية" التي أطلقتها رئاسة الوزراء بشكل تجريبي، ويستهدف الموقع الوصول إلى 155 خدمة بنهاية العام، للتيسير على المواطنين.

الخدمات الإلكترونية الجديدة

ويتيح الموقع 14 خدمة، مقدمة على عدة محاور الأول، يقوم خلالها المتقدم بالدخول إلى الموقع، واستيفاء بيانات نماذج محددة، ويحدد طريقة تسديد الرسوم المستحقة، بإحدي وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يحدد اليوم المناسب للتوجه إلى الفرع للحصول على الوثيقة

خدمات الشهر العقاري الإلكترونية الجديدة

وتقدم الخدمات الشهر العقاري خدمات ي توثيق من خلال التقيد بنموذج محدد، ويمكن تلخيصها في الآتي...

توكيل رسمي عام قضايا.

توكيل رسمي عام بنوك.

توكيل في الأمور الزوجية.

توكيل عام مخصص.

توكيل إدارة سيارة.

توكيل بيع سيارة.

عقد بيع سيارة.

إقرار بشطب دعوى.

إقرار تصحيح محرر موثق.

إقرار بقبول بيانات مساحية.

إقرار رسمي.

الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه.

توثيق المعاملات بدون التقييد بنموذج معين

وفي المحور الثاني يقوم المتقدم بتحرير أي معاملة توثيق يرغب فيها دون التقيد بنموذج محدد، وذلك عن طريق تدوين بيانات أطراف المعاملة وكتابة الديباجة المطلوبة بصلب المحرر إلكترونياً، فيصدر له رقمًا كوديًا يستطيع من خلاله التوجه لأي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، وبتقديمه ذلك الرقم للموثق، يمكن للأخير استدعاء تلك المعاملة لمراجعتها وإصدارها موثقة .