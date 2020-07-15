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وزارة العدل تقوم بالتفتيش الفني المفاجئ علي الادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال

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الوطن
06:54 م | الأربعاء 15 يوليو 2020
وزارة العدل

وزارة العدل

في إطار رؤية وزارة العدل نحو تحفيز الإدارات القانونية لدي الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال للقيام بواجباتها في كشف الفساد وحماية المال العام , وجه المستشار عمر مروان ــ وزير العدل بإجراء التفتيش الفني المفاجئ علي أعمال الجهات المذكورة للتأكد من حسن سير العمل بها وانتظامه ومباشرة الدعاوي القضائية المرفوعة منها أو عليها , وفحص أعمالها القانونية والمالية والإدارية للوقوف علي مدي فاعليتها ومطابقتها لصحيح القانون بهدف حماية المال العام وملاحقة صور العدوان عليه , وكشف ما عسى أن يظهر من مخالفات أثناء التفتيش والتحقيق فيها .

وأصدر مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية عدة قرارات بتشكيل لجان من مستشاري القطاع للتفتيش على بعض الشركات والهيئات إعتباراً من 8/7/2020 علي أن تنتهى من أعمالها وتقدم تقاريرها في 1/8/2020 لاتخاذ الإجراءات المناسبة علي ضوء ما يسفر عنه هذا التفتيش .