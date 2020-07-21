محمود عزب: هقدم برنامج قريب

تحدث الفنان محمود عزب، عن مسيرته الفنية، قائلا "أنا اشتغلت وأنا طفل كنت بقلد الممثلين، ثم بعد كده ابتدعت شخصية عزب شو لتقليد الممثلين، وفي التسعينات بدأت حفلات وفي الألفية عملت 5 برامج زي كوميك شو وعزب شو والحمد لله الجمهور كان بيحبها".

وأضاف "عزب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "حكاية النجاح مكنتش لوحدي ولكن مجموعة من الكرو الحلوة، وهو اللي نجحني، كنا بنقدم مسرحيات في المحافظات ولفيت مصر في بداياتي بجانب برامجي، وقريب هعمل برنامج حلو أوي هيسعد به الجمهور".

وتابع: "أنا مش بقول نكت أو مونولوج، ولكن فن الإضحاك، عملت شخصيات كتير جدا مش أقل من 90 شخصية".