"كورونا": خروج آخر 8 إصابات من عزل المدينة الجامعية في أسيوط

ارتفعت أعداد المتعافين من فيروس كورونا، أمس، مع استمرار خروج العشرات من مستشفيات وأماكن العزل، ففى أسيوط، نظمت الأطقم الطبية فى عزل المدينة الجامعية احتفالية بمغادرة آخر 8 مصابين بعد التعافى، بحضور المحافظ، اللواء عصام سعد، حسب مصادر طبية، أشارت إلى بدء إجراءات تعقيم المبانى، تمهيداً لإعادتها إلى جامعة أسيوط.

ولليوم الثالث على التوالى، سجلت محافظة جنوب سيناء «صفر إصابات»، لأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا، حسب تصريحات المحافظ، اللواء خالد فودة، أشار فيها إلى أن «جنوب سيناء تعد واحدة من أقل المحافظات فى عدد الإصابات، المحافظة لم تسجل أى إصابات جديدة بالفيروس على مدار 3 أيام متواصلة».

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة فى جنوب سيناء، إن الأسبوع الماضى شهد خروج 121 متعافياً من مستشفيات وأقسام العزل، بعد تلقى العلاج اللازم وتحسن حالتهم الصحية، مشيراً إلى تعافى مصابة بالفيروس من أصول سويسرية، تبلغ من العمر 90 سنة، وخروجها من قسم العناية المركزة فى مستشفى طور سيناء العام.

وأعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة فى الدقهلية، عن تعافى 7 مصابين بـ«كورونا»، ومغادرتهم مستشفى الحجر الصحى فى تمى الأمديد، لينخفض عدد المحتجزين فيه إلى 28 مصاباً فقط.

الدقهلية تدخل المنطقة الآمنة

وأوضح أن إجمالى عدد المصابين فى المحافظة منذ بداية الأزمة بلغ 954 حالة، والوفيات 83 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 740 حالة، مؤكداً أن «هذه الإحصائيات تؤكد أن الدقهلية فى المنطقة الآمنة مقارنة بعدد سكان المحافظة والمصابين على مستوى الجمهورية».

تعافى 25 حالة جديدة ببنى سويف

وبعد مرور 48 ساعة على تسجيل «صفر إصابات» فى مدينة مطاى، شمال المنيا، استقبل المستشفى العام 4 حالات إيجابية، بينما غادر العزل اثنان من المتعافين كبار السن، وأعلنت مديرية الصحة فى بنى سويف عن تعافى 25 حالة جديدة، بينها سيدة تبلغ من العمر 90 سنة.

وسجل مستشفى قنا العام للعزل خروج 17 متعافياً، وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إن المتعافين بينهم كبار سن، وكشف كمال شلبى، السكرتير العام لديوان عام محافظة قنا، رئيس لجنة متابعة مستشفيات العزل، عن وصول أعداد المتعافين فى مستشفى فرشوط المركزى إلى 216 حالة.

وقالت مصادر طبية فى المنوفية إن نسب الشفاء بين أفراد الأطقم الطبية المصابين فى المحافظة بلغت 70%، موضحة أن الإصابات بلغت 363 حالة، بينما تعافى منها 240 حالة، ومعظمها كانت تخضع للعزل المنزلى، وأضافت أن «المحافظة سجلت حالتى وفاة لأطباء استشاريين، أحدهما طبيب حر، بالإضافة لطالب فى كلية طب الأسنان».

وفى دمياط، قالت مصادر بمديرية الصحة إن إجمالى عدد إصابات «كورونا» بلغ 1229 حالة فى المحافظة، مضيفة أن الوفيات بلغت 91 حالة.