خروج 98 من مستشفيات العزل بالغربية بعد تعافيهم من كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، خروج 98 من أقسام العزل بمستشفيات المحافظة، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد.

وذكر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي الحالات التى تماثلت للشفاء داخل أقسام العزل الصحي الحكومي 3134 حالة، وذلك عقب تلقيهم العلاج لمدة تزيد عن أسبوعين وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية الكاملة لهم، مشيرًا إلى توافر كافة الأدوية والمستلزمات العلاجية والماسكات والمطهرات اللازمة للطواقم الطبية والمرضي المصابين داخل المستشفيات.

وأصدر وكيل وزارة الصحة تعليماته إلى مساعديه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار الفيروس، وتأمين أرواح المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

وشدد وكيل وزارة الصحة على الدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى لتوصيل العلاج إلى كافة حالات العزل الصحي على مستوى قرى ومراكز المحافظة، لتأمين أرواحهم ضد أخطار تفشي الوباء.