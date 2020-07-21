"الصحة": نسعى لضمان الحصول على 20% من احتياجاتنا من لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه بمجرد ثبوت فاعلية اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، سيتم بدء إنتاجه في مصر، وتوزيعه على كافة الدول الأفريقية، كما أن مصر تتواصل مع دول العالم وكل الشركات التي تجري تجارب سريرية على اللقاحات والأدوية للفيروس.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن مصر في تواصل كامل مع التحالف الدولي للقاحات والتطعيمات لضمان توفير 20% من احتياجات الدولة المصرية من اللقاحات من التطعيمات التي ستخرج للنور قريبا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك شركتين أجنبيتين بينهما شركة أمريكية أرسلت لمصر دعوة للمشاركة في تجارب سريرية في المرحلتين الثانية والثالثة لتطعيمين خاصين بفيروس كورونا المستجد.

وعن لقاح جامعة أكسفورد، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدفع مقدم دفعة من اللقاح، "إحنا بالنسبة لنا، هناك مصانع في الصين والهند يسعون لحجز كميات 300 مليون جرعة السنة الجارية و2 مليار جرعة العام المقبل للدول الأخرى، وإحنا متابعين معاهم".