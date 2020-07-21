نقابة قراء القرآن الكريم تحدد 19 ديسمبر لاختيار النقيب وأعضاء المجلس

قال محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي باسم نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال النقابة، قد انتهى من وضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لعقد الجمعية العمومية لاختيار نقيب القراء ومجلس الإدارة والأعضاء، حيث حدد المجلس المواعيد والتواريخ التي على ضوئها يتحدد مصير النقابة ومجلس الإدارة الجديد.

من جانبه حدد الشيخ محمد حشاد، المواعيد التى تم الاتفاق عليها من أجل عقد جمعية عمومية ناجحة بإذن الله تعالى بقوله: "تبدأ النقابة فى العشرين من أغسطس فى تلقى طلبات الترشيح على منصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة حتى الثلاثين من أغسطس القادم، ثم يتم بعدها إغلاق باب الترشح".

وأضاف "تعلن النقابة بالصحف القومية عن دعوة أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية -والبالغ عددهم عشرة آلاف عضو- لعقد جمعية عمومية لاختيار النقيب والأعضاء، على أن تبدأ اللجنة التى شكلت برئاسة الشيخ محمود الخشت الأمين العام للنقابة، وعضوية كل من الشيخ طه النعمانى والشيخ صديق المنشاوى أمين الصندوق والشيخ محمد ناصف سلطان والشيخ ياسر عبدالباسط عبدالصمد، فى تلقى طلبات الترشح على منصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة فى الأول من سبتمبر2020، لمدة عشرة أيام، تتم خلالها مراجعة كشوف أعضاء الجمعية العمومية والأوراق لبيان من تنطبق عليهم شروط الترشح أو التصويت من عدمه".

أكد "الساعاتي"، أن المجلس ناقش أثناء الجلسة العديد من أمور الأعضاء المتأخرين عن سداد الاشتراكات، مضيفا "أن النقابة ستتخذ كل مايلزم بشأنهم، حفاظا على أموال النقابة حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها نحو صرف المعاشات للسادة المستحقين".

كما حدد المجلس موعد إجراء الانتخابات يوم التاسع عشر من سبتمبر المقبل بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بوصف النقابة تابعة للإشراف المباشر من معاليه مباشرة.

ولكونه مرشحا على مقعد نقيب القراء، قال الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء-: "باب الترشح لمنصب نقيب القراء مفتوح أمام الجميع وليس حكرا على أحد، ويشترط فى المترشح للمنصب أن تنطبق عليه شروط الترشح أولا".

واختتم، "القرآن الكريم هو أسمى رسالة عرفاها بنوا البشر وكلنا جنود ولنا الشرف أن نكون فى خدمة القرآن وأهله".