الجندي يهاجم مصطفى العدوي بسبب إذاعة القرآن الكريم: تكلم أشباه العلماء

هاجم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشيخ مصطفى العدوي بسبب موقفه من إذاعة القرآن الكريم.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "DMC": "ناس بضاعتهم قليلة للغاية من العلم، المرء يستحي من العوار الذي يعتري فتاواهم، وعود العلماء الناس على الصمت والسكوت والهدوء، وهو ما أدى إلى نتائج عكسية وخيمة العاقبة، لأنهم عندما سكتوا تكلم أشباه العلماء".

وتابع: "الشيخ مصطفى العدوي هاجم إذاعة القرآن الكريم، وقام بتنزيل مقطع على الإنترنت بعنوان نصيحة الشيخ مصطفى لإذاعة القرآن الكريم بعدم نشر الشرك والمحافظة على التوحيد، وهناك من سيقول إن الدين نصيحة، لكن النصيحة قد يراد بها السوء أيضًا".

ولفت: "إذا كانت النصيحة مما كانت هم دونك، فإنها يراد بها السخرية والاستهزاء، والنبي عندما قال له أعرابي اعدل واتقِ الله، قال له ويحك من يعدل إن لم يعدل رسول الله، فهل يمكن أن نقول لماذا لم يقبل النبي النصيحة".

وقال الشيخ الشحات العزازي الداعية الإسلامي: "لا يتحدث في أي برنامج من برامج الإذاعة إلا من كان حاصلًا على درجة الدكتوراه في التخصص على أقل تقدير، ويعرض على لجنة متخصصة من أعضائها وزير الأوقاف ومفتي الديار بصفتيهما ولجنة من كبار أساتذة أهل الاختصاص، وإذا قال إنسان للإذاعة لا تنشري هذه الشركيات، هذا إما أنه جاهل أو له غرض آخر".