إنجاز للعرب.. المصريون في الخارج فخورون بمسبار الأمل الإماراتي

أعرب عدد من رؤساء الجاليات المصرية في الخارج، عن سعادتهم بإطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف المريخ، كأول رحة عربية إلى الفضاء، معتبرين الإنجاز لكل العرب وليس الإماراتيين وحدهم.

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن انطلاق مسبار الأمل الإماراتي يعكس حالة التقدم التي وصل إليها العقل العربي.

وأضاف العبيدي لـ«الوطن»: «فخورون بهذه التجربة الإماراتية التي إن دلت على شيء فإنها تدل على قدرة الشباب العربي والعقلية العربية على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، والقدرة على المساهمة في هذا الحقل العلمي الدقيق بسهم يضاف لمساهمة العرب العلمية على مر التاريخ».

ووجه العبيدي التحية لدولة الإمارات العربية المتحدة، على ما قامت به من تحفيز للشباب العربي، وعلى ما تكفلت به من تهيئة الأجواء العلمية، وكذلك اهتمامها بالبحث العلمي الرصين، والذي كان نتيجة تلك المشاركة المنتظرة في مجال علوم الفضاء بتسييرها لمسبار الأمل المنطلق إلى الكوكب الأحمر بهدف التعرف على أسراره.

من جانبه، قال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا إن أبناء الجالية المصرية في أوروبا قد شعروا بالفخر لاقتحام دولة الإمارات العربية المتحدة مجال الفضاء.

وأضاف ثابت لـ«الوطن»، أن أعين أبناء الجالية المصرية والعربية قد تعلقت أمس بشاشات التلفاز لتتابع تلك اللحظة التي انطلق فيها مسبار الأمل متجها إلى كوكب المريخ.

وأكد رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، كفاءة الإنسان العربي وقدرته على التفوق في كل العلوم، حال تم توفير الفرصة المناسبة له، وهو ما عملت الإمارات على تحقيقه.

ومن جنيف قال جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية هناك، إن إطلاق مسبار الأمل الذي سيصل المريخ في احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الخمسين لتأسيس الدولة إنما يعكس هذا التطور الذي عملت عليه دولة وخططت له بدقة كبيرة.

وأكد حماد لـ«الوطن» شعور الفخر لدى أبناء الجالية المصرية والعربية في جنيف وهم يتابعون هذا الحدث الهام، الذي أكد براعة الشباب العربي.

وطالب حماد بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي، مؤكدا أنه السبيل الوحيد للنهوض بالأمة العربية.