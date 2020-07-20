"التعاون الإسلامي" تهنئ الإمارات على نجاح إطلاق مسبار الأمل للمريخ

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم، قيادة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على الإطلاق الناجح لمسبار الأمل إلى المريخ.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن الأمين العام أشاد بتفاني والتزام المهندسين والعلماء الإماراتيين، الذين عملوا بلا كلل من أجل نجاح هذه المهمة التاريخية.

وأوضح العثيمين، أن مسبار الأمل يحمل رسالة حلم وتطلع لشباب العالم ، معربا عن تمنياته للمهمة بالنجاح، وهي أيضا أول مهمة فلكية في العالم العربي.

وكان مسبار الأمل انطلق في رحلة تمتد لسبعة أشهر إلى المريخ، ومن المتوقع أن يصل مدار المريخ بحلول فبراير2021، وسوف يبقى حول المريخ لسنة مريخية كاملة أي 687 يومًا.

ولي عهد البحرين يشيد بنجاح إطلاق المسبار

وأشاد ولي عهد البحرين، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بنجاح إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي في مهمة فضائية تاريخية لاستكشاف كوكب المريخ.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم، أن ذلك جاء في برقية تهنئة بعثها ولي عهد البحرين إلى نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، هنأه خلالها بهذا الإنجاز التاريخي، وبالكوادر الإماراتية التي حققته، وهو ما يشكل كذلك إنجازا للأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب سلمان بن حمد، عن أطيب تمنياته لدولة الإمارات بتحقيق المزيد من التطور والريادة والإنجاز في كافة الميادين في ظل قيادتها الحكيمة.