السيسي: إطلاق "مسبار الأمل" يجسد الأمل المنشود في استرجاع أمجاد الأمة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تابع بكل فخر وإعزاز إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة "مسبار الأمل" إلى الفضاء.

وقال الرئيس السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "تابعت بكل فخر وإعزاز إطلاق مسبار الأمل إلى الفضاء وهي خطوة وإن كانت سباقة وتاريخية لدولة الإمارات الشقيقة لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي، فهي تجسد الأمل المنشود في استرجاع أمجاد واكتشافات الأمة العربية والإسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار".