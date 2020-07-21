فنانون يهنئون إليسا بألبومها الجديد: سبب سعادة للملايين

حرص عدد من نجوم الوسط الفني، على تهنئة المطربة إليسا، بعد إعلانها عن استعدادها لطرح ألبومها الجديد والذي يحمل اسم "صاحبة رأي"

وهنأت المطربة أحلام إليسا قائلة "أنا أوائل الناس اللي يفتخرون بنجمة كبيرة صادقة عفوية محبة إنسانة صديقة اسمها لامع وكبير"

كما حرص الملحن محمود خيامي على تهنئة الفنانة عبر "تويتر" قائلا "ولما بقيتي صاحبة رأي بقيتي سبب في سعادة ملايين بصبرك واجتهادك وفنك في مسيرة مؤرخة في التاريخ الحديث للموسيقي ‏أنتي جزء كبير ومهم من آخر عشرين سنة موسيقى وربنا يديلك العمر وتفضلي براقة وجميلة وكبيرة زي ما انتي وبهديلك أنا وجمهورك غنوتك كل يوم في عمري ( وأنتي معانا )".

وقال الإعلامي وائل منصور، "مبروك اليسا أنا بحبك عشان صاحبة رأي استخدام منصتك للتعبير عن من ليس لديه صوت"

وقال باسم مغنية، "نجحتي لأن أعمالك تشبه الناس وتشبه الحارة والأرض والحب الحقيقي.عدا عن كفاحك وعفويتك التي تتمتعي بهما".

الملحن محمد رحيم قال "ألف ألف مبروك لحبيبتي الوسه الغالية على إعلان اسم الألبوم ⁧‫"صاحبة رأي"،‬⁩ وأنا شايفه اسم رائع ومعبر جدا عن شخصيتها، وبضيف أنها كمان صاحبة ذوق عالى وفن وإحساس كبير وألف مبروك لكل فريق العمل وإن شاء الله الجمهور هيستمتع بالألبوم اللى كل أغانيه تحف"

وأعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن اسم ألبومها الجديد الذى من المقرر أن يطلق بعد أيام حيث اختارت له اسم "صاحبة رأي".

وقالت إليسا عبر صفحتها عن اسم الألبوم :"أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو "أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري". اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي".

وظهرت إليسا على بوستر الألبوم وهي نائمة على سرير ومغطاة، ويظهر أجزاء من جسدها.