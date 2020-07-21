فيديو.. انهيار نجمة "ستار أكاديمي" بعد الاعتداء عليها: رحت المستشفى

تداول عدد من جمهور ومتابعي الفنانة التونسية أماني السويسي، نجمة برنامج المواهب "ستار أكاديمي"، فيديو لها وهى فى حالة إعياء شديد بعد أن اعتدى عليها متعهد الحفلات التونسي سفيان السيالة.

وأشارت "أماني"، فى الفيديو إلى أنه اعتدى عليها بالضرب فى جميع أماكن جسدها، هو الأمر الذى أدى إلى نقلها للمستشفى.

يعود السبب للاعتداء هو مستحقات مادية بين الطرفين، بحسب نجمة "ستار أكاديمي"، حيث ذهبت إليه من أجل المطالبة بمستحقاتها فقام المتعهد بالاعتداء عليها، بحسب ما قالته في الفيديو.