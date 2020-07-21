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محمود مسلم

عاجل.. قرار مفاجئ من زعيم كوريا الشمالية ضد مسؤولين عن مستشفى

كتب:

وكالات
03:18 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية

أصدر الزعيم الكوري الشمالي قرارا بعزل واستبدال جميع المسؤولين القائمين على بناء مشفى في العاصمة بيونغ يانغ وتحويلهم للقضاء، وفق ما ذكرت "سبوتنيك".

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، لإجراء تفتيش ميداني على موقع بناء مستشفى بيونغ يانغ، حيث قام بتوبيخ المسؤولين عن تنفيذ الإنشاءات في المشروع المذكور لقيامهم بالعمل "بلا مبالاة" ودون وضع خطة مناسبة للميزانية.

ووجّه انتقادات شديدة للمسؤولين لعدم تأمينهم الإمدادات المطلوبة للمشروع من معدات ومستلزمات ومواد بناء.

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس الاثنين، فإن كيم أمر بإجراء تحقيق مع لجنة التنسيق المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

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