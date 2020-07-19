عاجل.. الأردن: نثمن موقف مصر العقلاني في مفاوضات سد النهضة

ثمن أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، الموقف العقلاني لمصر في سد النهضة فيما يتعلق بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية والتوصل لاتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري: "نأمل أن تفضي المحادثات المستمرة إلى اتفاق على أساس القانون الدولي يحفظ حقوق جميع الأطراف".

وتابع بأن أمن مصر المائي هو جزء من الأمن الاستراتيجي العربي الذي يتمسك به الجميع.

من جهة أخرى، أكد أن بلاده تدعم كل الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويحول دون أن تتحول إلى ساحة للصراعات الإقليمية.