ليلى علوي عن ملابسها في الدراما: بخرج منها لله

قالت الفنانة ليلى علوي، إنها جريئة في اختيار ألوان ملابسها التي ترتديها سواء عند سيرها في الشارع أو في المناسبات، لكنها في الموديلات عكس ذلك، "أنا جريئة في اختيار الألوان اللي بلبسها لكن الموديلات لا، وطول عمري قبل ما أنزل الشارع باخد بالي من لبسي كويس، لأن أمي علمتني أني البس اللبس المناسب في المكان المناسب".

وأضافت "علوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة " العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي: "ممكن ألبس أي حاجة، بس كل لبس له مكانه لبس البحر في البحر، ولبس المهرجانات في المهرجانات، طول عمري كده".

وحول ملابسها في السينما والتلفزيون، أكدت الفنانة، أنها طوال مسيرتها الفنية، تقوم بإخراج جزء من ملابسها في الأدوار لبعض المحتاجين، "بخرج منها لله، بس لازم احتفظ برضه بأي لبس من الشخصية اللي قدمتها، ومحتفظة بفستاني في كل أدواري بالأخص في (سمع هس) و (المصير) و(حديث الصباح والمساء) و( بنت من شبرا)"، موضحة أنها خصصت مكانًا في منزلها لتخزين هذه الملابس.