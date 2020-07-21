"تتبع السيارة حال سرقتها".. مدحت قريطم يُعدد أهمية الملصق الإلكتروني

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد زير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، إن المرور أمهل قائدي السيارات بتركيب الملصق الإلكتروني، 3 شهور، كما أن الداخلية أمهلت قائدي المركبات أيضا لاستبدال اللوحات المعدنية القديمة، موضحًا أنه سيتم سحب الرخصة إداريا من قائدي السيارات الذين لن يلتزموا بتنفيذ التعليمات الخاصة بالملصق واللوحات المعدنية.

وأضاف "قريطم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الملصق الإلكتروني يفيد المواطن ويمكن الحد من تحديد الكثافة المرورية بالمناطق المختلفة، فضلا عن اكتشاف السيارات المخالفة لمسار السير، والمتجاوزة للسرعة المحددة عبر تخزين صور المركبات إلكترونيا.

وأشار مساعد زير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، إلى أن الملصق الإلكتروني يمكن إدارة المرور من تتبع السيارة حال سرقتها.