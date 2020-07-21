عقابا لها.. أمريكا تحرم تركيا من 8 مقاتلات "الأحدث عالميًا"

كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" أمس الاثنين، أن قواتها الجوية ستشتري 8 مقاتلات جوية من طراز "إف 35" الأكثر تطورا في العالم والتي صنعتها شركة "لوكهيد مارتن".

وأشار البنتاجون إلى أن هذه الطائرات تم تصنيعها في الأساس لصالح تركيا كجزء من صفقة عسكرية بقيمة 682 مليون دولار.

ونقلت "سكاي نيوز" عن مجلة "ديفنس نيوز" الأميركية المتخصصة في الشؤون العسكرية، أن هذه الصفقة تنهي عاما من التكهنات بشأن مصير الطائرات المقاتلة بعد استبعاد تركيا من البرنامج الخاص بها بسبب عقوبات مفروضة عليها بعد تعاقدها مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الجوي "إس 400".

وأوضحت المجلة أن سعر الطائرة الواحدة يبلغ 77.9 مليون دولار، فيما تشمل الصفقة 6 طائرات إضافية لم يكشف عن مصيرها بعد.

وكانت تركيا تخطط لشراء 100 مقاتلة من طراز "إف 35" وفقا لبرنامج تسليح أميركي، لكنها استُبعدت منه في يوليو من العام الماضي بعد تعاقدها مع روسيا وتلقت أنقرة تحذيرات متكررة من جانب المسؤولين الأميركيين، من أنها قد تخسر صفقة "إف 35" في حال أصرت على شراء منظومة "إس 400" التي تتعارض مع طبيعة عمل المقاتلات الأميركية.

وكانت الولايات المتحدة قررت أيضا إلغاء تدريب طيارين عسكريين أتراك على التعامل مع الطائرة، كجزء من ضربة عقابية بحق أنقرة بعد صفقة نظام الدفاع الجوي مع موسكو حسبما أفادت "سكاي نيوز".

وفي يناير الماضي أعلن البنتاجون أن 24 طائرة "إف 35" كانت في مرحلة الإنتاج لصالح تركيا، لكن الأخيرة لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن الصفقة.

وقالت وكيلة وزير الدفاع الأميركية لعمليات الشراء إلين لورد في إفادة صحفية بتاريخ يوليو 2019 إن الولايات المتحدة وشركاؤها في برنامج الطائرة إف 35 متفقون في قرار تعليق مشاركة تركيا في البرنامج، وبدء عملية لاستبعادها رسميا منه.

وأضافت أن تركيا تقوم بتصنيع أكثر من 900 جزء من أجزاء المقاتلة، وأن سلسلة الإمداد ستنتقل من مصانع تركية إلى أخرى أميركية بعد شطب الموردين الأتراك.

وتابعت: "للأسف ستفقد تركيا بالتأكيد وظائف وفرصا اقتصادية مستقبلية نتيجة هذا القرار لن تتلقى بعد الآن حصة العمل التي كان من المتوقع أن يزيد حجمها عن 9 مليارات دولار، المتعلقة بالمقاتلة إف 35 طيلة البرنامج".

وتخشى السلطات الأمريكية أن تتمكن روسيا من خلال نشر المنظومة "إس 400" مع الطائرات "إف 35"، من الحصول على معلومات حساسة عن نظام التخفي عن الرادار الذي تتمتع به الطائرة.