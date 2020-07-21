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ضبط لحوم خنزير مجهولة المصدر في حملة بالغردقة

كتب:

شاذلي عبدالراضي
09:55 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
ضبط لحوم غير صالحه في حملة بالغردقة

ضبط لحوم غير صالحه في حملة بالغردقة

شنت أجهزة مدينة الغردقة حملة مكبرة على المحلات التجارية بالاشتراك مع أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري ومفتشي ومباحث التموين والرقابة التموينية بالغردقة، تحت إشراف اللواء هشام الطويل سكرتير مساعد البحر الأحمر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 100 كيلو جرام لحوم خنزير مذبوحة خارج المجزر وغير معلومة المصدر داخل ديب فريزر مع بط وفراخ وأسماك وجمبري، وتم ضبط 53 كيلو جرام خليط مورتدلا من لحوم خنزير ولحوم بلدي، وبالفحص الظاهري وجد تغير في الخواص الطبيعية.

كما تم ضبط أحد المحلات التجارية يبيع لحوم ومصنعات الخنزير بدون إعلان أو ترخيص، بالإضافة إلى ضبط لحوم خنزير مخلوط مع لحم بقري.

وتم التحفظ على المضبوطات وعمل المحاضر اللازمة وجرى اليوم الثلاثاء إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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