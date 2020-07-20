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مصدر أمني ينفي وجود قنبلة بأحد شوارع الغردقة: "شنطة هدوم"

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الوطن
04:09 م | الإثنين 20 يوليو 2020
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني، ما تمّ تداوله ببعض المواقع الإخبارية بشأن تلقي الأجهزة الأمنية بلاغ بوجود قنبلة بأحد الشوارع بمدينة الغردقة. 

وأكّد المصدر الأمني، أن حقيقة الواقعة تتمثل في العثور على حقيبة متروكة بشارع النصر بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، مبينًا أنَّه على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارة مفرقعات وعنصر من كلاب الأمن والحراسة، وتم إنشاء كردون أمني لتأمين المنطقة محل البلاغ، وبالفحص تبين أنَّ الحقيبة بداخلها بعض الملابس، وتمّ التحقق من سلبية البلاغ.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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