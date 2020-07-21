الصين: 11 إصابة جديدة بكورونا بينها 8 بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، مع عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم الخامس عشر على التوالي، فيما تلقت تقارير عن 11 حالة إصابة جديدة بينها 8 بعدوى محلية جميعها في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83693 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع حالتين في شنجهاي وواحدة في مقاطعة سيتشوان، فيما وصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2015 حالة غادر منها 1935 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة، أن 18 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78817 شخصًا، مشيرة إلى أن 7108 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 251 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 6 حالات جديدة بدون أعراض بينها حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 149 حالة منها 80 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 1958 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 12 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 454 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1294 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و440 مريضًا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.