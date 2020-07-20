الصحة: سنتفق مع الصين على جعل مصر مركز إنتاج لقاح كورونا بأفريقيا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن شركة صينية تجري تجارب على لقاح فيروس كورونا، حيث انتهت من المرحلة الأولى والثانية للتجارب السريرية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، والآن تجري المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب، والتي قد لا تتجاوز 3 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن استقبال الوزيرة، للسفير الصيني هدفه التفاوض وإجراء مباحثات أولوية لكي تشارك مصر في إجراء التجارب على لقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع الشركة.

وتابع: "في انتظار ثبوت أمان وفاعلية هذا اللقاح، ونبحث بعد ذلك الشراكة بين الحكومتين الصينية والمصرية، من خلال وزارة الخارجية المصرية والسفارة الصينية، لإنتاج هذا اللقاح من شركة فاكسرا التابعة لوزارة الصحة، والجانب الصيني سيساعدنا على تأهيل خطوط الإنتاج لكي تصبح قادرة على إنتاج اللقاح حتى تكون مصر من المراكز الدولية التي تنتج لقاح كورونا، ونأمل ان نكون المركز الرئيسي لتصنيع اللقاح في القارة الأفريقية".