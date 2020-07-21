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محمود مسلم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في مصر

كتب:

الوطن
09:25 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
أسعار الذهب

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الثلاثاء 21 يوليو، بعد ارتفاعها لأعلى نقطة محلية شهدتها مصر في تاريخ بيع المشغولات الذهبية، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 919 و921 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 804 و806 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 689 و691 جنيهًا.

 

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و448 جنيها.  

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