رئيس وزراء العراق يبدأ زيارة رسمية إلى إيران

غادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، العاصمة بغداد متجها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

وتتضمن الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها، ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون وآليات تطويره في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك، على الساحتين الإقليمية والدولية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويلتقي رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، عددا من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.