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محمود مسلم

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في مصر

كتب:

الوطن
09:50 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
سعر اليورو

سعر اليورو

اختلفت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يوليو الحالي، وترصد "الوطن" متوسط أسعار اليورو في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.16 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.18 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.18 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.18 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.18 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

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