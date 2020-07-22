تعرف على شروط الاشتراك في معسكر أطفال المصريين بالخارج

في إطار التعاون بين وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وشركة "ويل سبرينج"، انطلق المعسكر الرابع والمخصص للأطفال من الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ ويرصد التقرير التالي شروط الاشتراك وأعمار المشاركين:

* تتراوح أعمار المشاركين من 8 أعوام إلى 12 عاما، وذلك لتعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار.

* يعقد المعسكرعلى مدار 3 أيام عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لما يمر به العالم من انتشار لجائحة فيروس كورونا المستجد

* يشارك فيه 20 مشتركا ومشتركة من أبناء المصريين المقيمين في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية

* يتضمن العديد من الأنشطة التفاعلية والتنافسية التي سيشارك فيها أبناؤنا لتعزيز وتقوية الثقافة المصرية مثل القيام معاً بعمل بعض الأكلات الشعبية المشهورة، فضلًا عن المحاضرات التي من شأنها زيادة الولاء والانتماء إلى وطنهم الأم.

* تنظيم ثلاثة معسكرات لأبناء المصريين بالخارج بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج"، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والشركة

* مشاركة أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج المقيمين بلوس أنجلوس الأمريكية.

* يقام المعسكر بمدينة شرم الشيخ في ديسمبر القادم.