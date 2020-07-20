7 محطات في زيارات وزيرة الهجرة إلى الجالية المصرية

في إطار مواصلة وزارة الهجرة مع المصريين بالخارج، قامت الوزيرة نبيلة مكرم، بعدد من الزيارات الخارجية للتواصل مع الجاليات في مختلف أنحاء العالم.

ويرصد التقرير التالي المحطات الأساسية التي توجهت إليها السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة لحل المشاكل والتواصل معها.

- توجهت مكرم إلى الكويت لبحث قضية ‏‏المواطن المصري الذي توفى إثر مشاجرة مع مواطنين كويتيين بالكويت، ‏والتقت هند الصبيح وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية، لحفاظ الحقوق ‏الكاملة للمواطن المصري أحمد عاطف الذي توفي في الحادث.‏

- سافرت إلى السودان، لبحث ملابسات حجز سلطات الأمن ‏‏السودانية لمجموعة من ‏الطلبة المصريين بالثانوية العامة السودانية بدعوى ‏تسريبهم ‏لامتحانات الثانوية السودانية، وإنهاء حجز ‏الطلبة المصريين.‏

- توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بصحبة مندوبين من وزارتي الإسكان ‏والاستثمار ‏ومندوب من البنك المركزي، للقاء الجالية المصرية ‏في نيويورك، للترويج ‏لمشروع قناة السويس الجديدة، وتسهيل ‏التواصل بين أبناء مصر بالخارج ‏والجهات الحكومية في مصر‎ ‎.‎

‏- زيارة للكويت ‏للاطمئنان على المواطن المصري "‏وحيد ‏محمود"، بمقر المستشفى ‏التي يتلقى فيها ‏علاجه للاطمئنان على حالته، نتيجة لهذه الزيارة أحالت جهات التحقيق الكويتية المسئولة عن قضية ‏المواطن الي جناية، كما أمرت بإجراء تحليلات على الجاني، والاتفاق على اجراء التأمين الصحي الشامل له مع وزيرة العمل الكويتية.

- السفر الي نيوزيلندا للاطمئنان على أحوال أسر الشهداء المصريين بحادث كرايستشيرش الإرهابي، لمساندتهم والاستجابة لمطالبهم في هذا الموقف، بعدما قدمت واجب العزاء لأهالي الشهداء.

- نظمت السفيرة نبيلة مكرم، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لحضور الحفل السنوي للشبكة المصرية للسرطان بولاية كالفورنيا، بجانب لقاء المصريين هناك.

- مشاركة السفيرة نبيلة مكرم بفعاليات المؤتمر العالمي لمؤسسة "الأديان من أجل السلام" في نسخته العاشرة تحت شعار "رعاية مستقبلنا"، المنعقد بمدينة "لينداو" الألمانية، في إطار اختيارها كأحد الشخصيات المؤثرة الممثلة التي تقوم بدور في الدعوة للتسامح.