10ملايين جنيه لمعالجة الهجرة غير النظامية بالقليوبية

استقبل عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمناقشة خطة المحافظ لتنمية المشروعات.

وتضمن الاجتماع، بحث إمكانيات التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة تقوم على تلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة، لاسيما الشباب، إضافة إلي إيجاد حلول لبعض المشكلات التي تعترض المناطق الصناعية والمستثمرين بالمحافظة، خصوصًا بمنطقتي الصفا والـ36 فدانًا بالخانكة، ومشروع وظيفتك جنب بيتك، ومنطقة العكرشة الصناعية المطلوب تقنين وضعها وتطويرها.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مع أعضاء الجهاز سبل التعاون المشترك لحل المشكلات التي تعاني منها منطقة الصفا الصناعية بالخانكة، وتيسير الإجراءات ودعم المستثمرين بها، وضرورة تقنين أوضاع المستثمرين بمنطقة العكرشة الصناعية للتسهيل عليهم ودفع العمل وزيادة نسب التشغيل والإنتاج، وذلك من خلال توفير قروض ميسرة للشباب بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية المشرفة عليها حاليًا.

وأضاف "الهجان" أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتسعى جاهدة إلى تقديم كافة أوجه الدعم لها لدفع عجلة التنمية والمشروعات الرائدة للشباب، وفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم وتنمية مشروعاتهم الصغيرة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وذلك بالتعاون مع الجهاز.

وأشاد المحافظ، بالخدمات المتنوعة التي يقدمها فرع جهاز تنمية المشروعات في تمويل أصحاب المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لهم وتيسير الإجراءات.

وفي ختام اللقاء المحافظ المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز بتسليم شيكات قروض مالية بمبلغ 303519 جنيهًا لثلاثة من الشباب لإقامة مشروعات فى مجال مواد البناء وتجارة الالبان والمواد الغذائية ، كما قام المهندس طارق شاش بتسليم المحافظ عقد منحة للقليوبية لمعالجه الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية بقيمة 10 ملايين جنيه، لإقامة مشروعات بنية أساسية في مجالى مد وتركيب شبكات مياه وصيانه وترميم المدارس بمركزى طوخ والقناطر الخيرية.