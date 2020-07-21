إعلاميون عن مرور 60 عاما على إنشاء ماسبيرو: قلعة إشعاع فكري ومليان كنوز

يحتفل الإعلاميون بمرور 60 عامًا على إنشاء مبنى ماسبيرو، واحتفاء بهذه المناسبة عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، بعض آراء الإعلاميين الذين كان لهم بصمات واضحة وحضور كبير على شاشة التليفزيون.

قال الإعلامي أحمد مختار، إن "ماسبيرو كان حلم الجيل بتاعنا.. كنا بنعدي كده من قدام مبني التليفزيون ونقول هل هييجي يوم وبنقي بنقدم زي الناس اللي بنشوفها في التليفزيون".

فيما أضافت الإعلامية أميرة عبدالعظيم، "والدي الله يرحمه كان من أحلامه أني اشتغل في التليفزيون.. كل سنة وأنت عملاق وانت بألف خير يا ماسبيرو".

وتابع الموسيقار هاني شنودة، أن "ماسبيرو مليان كنوز، وهو كنز مصر"، موضحًا أن الكنز الحقيقي يتمثل في الحفاظ على التراث الشعبي المصري.

ونوه المخرج محمد فاضل، إلى أن ماسبيرو كان له دور رئيسي جدًا في تطوير المجتمع وقت إنشائه، مضيفًا "كل سنة وماسبيرو طيب وبخير".

وأوضح الكاتب مصطفى محرم، أن "الـ60 سنة اللي مروا على نشأة ماسبيرو دول من عمري أنا، فهو قلعة إشعاع درامي وسياسي وفكري".

وأشار الفنان سمير صبري، إلى أن "دور التليفزيون المصري لمصر والمنطقة العربية فعال، وفي العيد الستين مش عارف أقول إيه.. أعيد على روحي أنا وأقول 60 سنة صنعت 90% من شخصية سمير صبري الإعلامية، فده عيدي أنا وبقول لروحي كل سنة وانت طيب".

وأضاف الإعلامي إبراهيم الكرداني، "أتذكر أن برنامج صباح الخير يا مصر أول ما نزل كان أول بث صباحي في التليفزيون المصري، وكل أكشاك الجرايد كانت حاطة تليفزيونات صغيرة وفاتحة البرنامج، كانت مصر كلها بتتفرج على البرنامج، وعاوز أقول شكرًا لماسبيرو، إنك أدتني أغلي حاجة في حياتي، وإني كسبت حب الناس".

وتابع الإعلامي مفيد فوزي، "أقدر جيدًا دعوة التليفزيون المصري حينما يأتي بالبشر الذين عاشوا يومًا ما يقدمون للناس البرامج، ويأتون بهم، ويسمعون حكايتهم".