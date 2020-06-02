أسامة هيكل: بناء الإعلام في بداية التليفزيون المصري ظلم مبنى ماسبيرو

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن بناء الإعلام في التليفزيون المصري في البداية كان بناء ظالما لمبنى ماسبيرو نفسه، فكانت الاستعانة بعدد كبير جدًا من الإداريين جاء على حساب الإعلام والمحتوى الذي يتم تقديمه، "بالتالي لو بصرف مثلا 220 مليون جنيه مرتبات كل شهر، المرتبات يتم صرفها بس المحتوى مبيطلعش جنيه، لأزم أغير نفسي وأطور نفسي، لما يكون فيه مؤتمر ما لازم اللي رايح ده يكون مذاكر وعلى دراية بالموضوعات التي يتم مناقشتها في هذا المؤتمر".

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن الإعلام يُعد صناعة متكاملة، يظهر فيه الإعلامي أمام الجميع، وورائه مهندس إضاءة ومهندس صوت ومخرج ومعدين وراء الكاميرات، كما أن مُعد البرنامج يُعتبر روح العمل، "بالتالي لازم يكون عمل متكامل، لو جايب أحسن واحد في كل دول تأكد أن العمل بتاعه أحسن عمل، لو جبت مذيع شاطر والمعد بتاعه واقع يبقى ملهوش لازمة".

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أن دول الخارج استعانت بمهندسين لديهم خبرات كبيرة أكثر من الإعلاميين أنفسهم الذين يظهرون على الشاشة لذلك اكتسبوا مصداقية عالية للغاية في البداية وعلى فترة طويلة، "لحد ما جاءوا في فترة بقى يخبطوا فينا، وأحنا ماشيين لسه بالإعلام التقليدي وفاقدين للمصداقية".